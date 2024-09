Relembre os finais dos principais personagens da 1ª versão de 'Renascer'

Aurora (Mara Carvalho) e José Inocêncio (Antonio Fagundes) em 'Renascer' de 1993 Imagem: Reprodução

Agonizando, ele se recusa a receber medicação. Por causa disso, João Pedro (Marcos Palmeira) vai até os pés do jequitibá e retira o facão do pai do local.

Em sua última cena, o protagonista pede perdão ao filho caçula. Depois disso, o espírito de Maria Santa (Patrícia França) aparece e leva o marido.

Os filhos de Inocêncio e Maria Santa

João Pedro teve um final feliz ao lado de Sandra (Luciana Braga). Os dois se casaram e tiveram uma filha. Ele é o responsável por tirar o facão dos pais dos pés do jequitibá.

José Augusto (Marco Ricca) e Buba (Maria Luísa Mendonça) terminaram juntos na fazenda criando o bebê de Teca (Palomma Duarte). A menina vai embora ao lado de Pitoco (Oberdan Júnior), deixando seu filho para ser criado pelo casal.