Maneva lamenta fim de Natiruts e brinca: 'Vamos ser a maior banda por W.O.'

Brincadeiras à parte, a galera do Maneva lamenta ver o Natiruts sair de cena, mas entende a decisão da banda. "É uma grande perda para o segmento. Eu, como fã, jamais queria ver o fim. A gente sabe que é normal cansar, mas não queria ter visto, não... A gente fica um pouco descontente com o Nat parando, mas eles fizeram uma trajetória brilhante e jamais vou julgar uma decisão deles... Quem esgotou quatro [shows no] Allianz Parque, em São Paulo, foi uma banda de reggae, dá muito orgulho para a gente", completa Tales.

O Natiruts parar é uma grande perda para o reggae. Precismos ver bandas mais novas chegando ao mainstream para continuar levando o nome do reggae... Temos muita gente boa, o Big UP, Gabriel Elias. O que falta é chegar o holofote para essa galera.

Diego Andrade, percussionista

Nesses 20 anos, eles ligaram o reggae a diferentes estilos musicais, como sertanejo, rap e samba. "Deixa a gente feliz, traz uma renovação de público, tanto faixa-etária —que é natural, a gente vê pai e filho nos shows— quanto fãs de outros estilos", pensa Tales.

Show no Rio

A próxima parada da banda é no Rio de Janeiro, neste sábado (31), onde a turma vai dar spoilers do próximo disco ao público. A apresentação acontece no Vivo Rio, na zona sul carioca, a partir das 22h.