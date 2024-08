Morrissey diz que topou reunião do The Smiths; Marr teria ignorado oferta

A banda The Smiths se separou em 1987. A separação foi atribuída às diferenças artísticas entre Morrissey e Marr. A formação principal incluía o baterista Mike Joyce e o baixista Mike Rourke, que morreu no ano passado.

Marr sugeriu que Smiths não se reuniria, como o Oasis

Na segunda-feira (26), Marr reagiu a uma publicação no X/Twitter sobre uma possível reunião do Smiths com uma foto de um político. Após o anúncio da reunião do Oasis, Marr respondeu a uma publicação que dizia: "Se o Oasis pode [se reunir], The Smiths também pode (sou iludida)".

A foto em questão é do político Nigel Farage, que foi apoiado publicamente por Morrissey, demonstrando também diferenças políticas. O músico apoiou uma candidatura de Farage ao cargo de primeiro-ministro britânico há alguns anos. Ele é ligado à direita britânica e foi uma das principais vozes por trás do Brexit.