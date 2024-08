Selfie: Três seios? Urach parece querer trocar A Fazenda por Os Mutantes

Kerline Cardoso, Bárbara Saryne e Lucas Selfie repercutiram a nova bizarrice de Andressa Urach, 36. Após ter bifurcado a língua, a modelo exibiu em suas redes sociais imagens de uma modelo com três seios e abriu uma enquete para que seus seguidores votassem se ela deveria imitá-la.

Kerline se divertiu com o 'dilema' de Urach e admitiu que gostaria de tê-la outra vez em A Fazenda (Record). "Ela já é 'bilíngue', agora quer ser 'tripeito'? [risos] A Urach sempre causa muito! Adoraria vê-la novamente em A Fazenda. A sexta temporada [de que ela participou] foi uma das melhores edições. Adoraria vê-la causando [em uma nova temporada] com a sua língua de cobra", confessou a ex-BBB, no Central Splash.

Selfie, por sua vez, brincou com o fato de Andressa estar, hoje, mais parecida com um personagem da saga "Os Mutantes" (Record) do que com uma peoa de Rodrigo Carelli. "Os dois patronos de A Fazenda, responsáveis por conhecermos o programa pelo caos, são Theo Becker e Andressa Urach. Também quero [vê-la de novo no reality], mas parece que ela está querendo ir para 'Os Mutantes' em vez de voltar para A Fazenda. [risos]"