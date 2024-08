Adriana chora ao falar de Rodrigão: 'Não há o que fazer, senão esperar'

Internação

Rodrigo foi para o hospital com dores e descobriu que estava com um sangramento na região do fígado e do rim. A origem do problema está na glândula suprarrenal, explicou o médico Antônio Viana de Souza Neto.

O sangramento foi controlado por meio de um procedimento inicial, chamado embolização.

Adriana Sant'Anna, mulher de Rodrigo e também ex-BBB, estava no Brasil quando o empresário foi para o hospital. No Instagram, ela pediu orações para Rodrigo.

O casal se conheceu no BBB 11. Juntos, são pais de Rodrigo, 8, e Linda, 6.