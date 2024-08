Internação, cirurgia: o que se sabe sobre o estado do ex-BBB Rodrigão

O ex-BBB Rodrigo Sant'Anna, 36, está internado desde a última sexta-feira (23), nos Estados Unidos, onde mora com a família.

O que aconteceu

Rodrigo foi para o hospital com dores, e descobriu que estava com um sangramento na região do fígado e do rim. O sangramento foi em razão de um sangramento na glândula suprarrenal, explicou o médico Antônio Viana de Souza Neto.

O sangramento foi controlado por meio de um procedimento inicial, chamado embolização.