Oasis nos torna (de novo) jovens e invencíveis, mas não ingênuos

Oasis é A banda de quando a gente era jovem. E invencível. E imparável. E tinha a vida toda pela frente. Todas as possibilidades e chances. O mundo inteiro para explorar, um milhão de escolhas e ninguém podia nos deter. 'Quando eu era jovem eu achava que tinha minha própria chave'***, eles cantavam ainda em 1994, lembra?

Lógico que ninguém é ingênuo e é tudo por dinheiro. Mas e daí? Não é pra isso que estamos todos aqui no final das contas?

* "Stay Young" é um b-side de "D'You Know What I Mean", do terceiro disco do Oasis, "Be Here Now", e foi lançada em 1997

** "Acquiesce" é um b-side de "Some Might Say", do segundo disco do Oasis, "What's the Story (Morning Glory)", e foi lançada em 1995

*** "Fade Away" é um b-side de "Cigarettes & Alcohol", do primeiro disco do Oasis, "Definitely Maybe", e foi lançada em 1994