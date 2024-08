Nicole assusta Califfa enquanto ele tenta contar 'desafinadas' da humorista

"Eu só tenho uma (desafinada), daquele dia que a gente tava discutindo, eu tirei o microfone e tomei bomba. Fui o primeiro da casa a tomar desafinada. Depois desse dia não", conta ele.

"Acho que quando ganha a Batalha, ganha mais 10 (cifras)", refletiu Evellin, e os colegas concordaram. "Já perdeu nove", completa a funkeira.

"Mas nessa hora já foi de ralo", finaliza Califfa saindo do ambiente. Ao abrir a porta, ele se surpreende com Nicole atrás da porta, que grita com ele para assustá-lo.

"Qual é Nicole, tu é muito doida, que susto", ri Califfa. A influencer ri da brincadeira e abraça o colega de confinamento.