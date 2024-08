Acusação de abuso, processo: A difícil relação de Mariah com a família

Mariah revelou um passado de abuso em sua biografia, lançada em 2020. Em "The Meaning of Mariah", ela disse que Alison a drogou e a ofereceu a um cafetão quando a artista tinha apenas 12 anos.

Quando eu tinha 12 anos, minha irmã me drogou com Valium (um remédio antidepressivo), me ofereceu uma unha cheia de cocaína, me causou queimaduras de terceiro grau e tentou me vender para um cafetão. trecho de "The Meaning of Mariah"

No livro, a cantora também se posicionou sobre as acusações de não ajudar Alison. "Alison me queimou de muitas maneiras e mais vezes do que posso contar. Repetidamente, tentei ser o corpo de bombeiros dela, financiando tratamentos e pagando estadias em centros de reabilitação. Mas, mesmo com recursos substanciais, não há como resgatar alguém que não percebe que está queimando".

Ela relatou que a relação com os irmãos era "extremamente violenta". "Me sentia uma estranha em minha própria família".