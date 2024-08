Jojo Todynho conta real motivo que a fez optar pela bariátrica

Jojo Todynho, 27, contou o motivo de ter optado pela cirurgia bariátrica para emagrecer.

O que aconteceu

A cantora passou pelo procedimento em agosto do ano passado. "Resolvi fazer porque vi que eu já estava no meu limite. Eu estava uma 'rinoceronta'. Eu cheguei a 160 quilos. Operei com 146 quilos", contou durante o podcast DocShow.

Questionada se precisou emagrecer para ser operada, a apresentadora disse que não. "Quando eu comecei a fazer a dieta... Quando eu comecei a fazer treinamento, dieta, tudo direitinho, eu não tinha ainda essa perspectiva de fazer cirurgia, não. O gatilho de operar veio quando eu fui para a Disney. E aí eu fui nos brinquedos e vi que não consegui ir. Aí eu virei essa chave: 'Vou fazer a cirurgia'".