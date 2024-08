'Amor apesar dos desafios': Atores comentam k-drama 'Cinderela Moderna'

Sang-min: Seo Ju Won é um personagem completamente devoto a Ha Yoon Seo. Ele é um homem que, na frente dela, deixa de lado todas as suas pretensões e está totalmente focado nela. Ju Won evolui e cresce através de seu relacionamento com Yoon Seo, mostrando um profundo comprometimento com o amor.

Hyun-been, qual é o seu processo para escolher personagens que você vai interpretar? Você tem alguma preferência?

Hyun-been: Geralmente decido com base no roteiro e nos meus sentimentos no momento. Não tenho uma preferência específica por tipos de personagens, mas frequentemente sou atraída por papéis que diferem dos meus trabalhos anteriores.

Sang-min, você é um MC no Music Bank, está interpretando outro protagonista e ainda é super jovem. Como se prepara para esses grandes desafios?

Sang-min: Eu encaro novos desafios com um senso de gratidão e dedicação. Para meus papéis, eu pesquiso extensivamente e pratico por conta própria. Quanto a apresentar o Music Bank, assisti a muitos episódios anteriores para aprender e pratiquei em casa para me preparar completamente.

Hyun-been, você tem uma carreira de sucesso tanto em filmes quanto em séries. Qual é o maior desafio em fazer cada um deles?