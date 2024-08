Ana Maria Braga testa positivo pra covid e anuncia afastamento do Mais Você

Ana Maria Braga, 75, recebeu mais uma vez o diagnóstico da covid-19.

O que aconteceu

A apresentadora comunicou que testou positivo para a doença. "Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de covid que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez", detalhou ela, por meio de seu perfil no Instagram.

Ana Maria vai passar alguns dias afastada do Mais Você (Globo) até receber alta. "Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar. Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí. Logo estarei de volta!"