Com selo próprio, Rincon Sapiência fortalece cena rap da periferia de SP

Dentro da sua casa, consumia muita música norte-americana e brasileira por influência do seu irmão e sua mãe. Na sua quebrada, na Cohab I em Itaquera, ele se deparou com um mundo muito mais amplo, com o samba e o rap no seu auge dos anos 1990.

Eu me identifiquei muito com a música rap por conta do meu irmão mais velho, mas na quebrada o que mais tocava era o pagode dos anos 1990. Por conta do futebol, eu fui à rua me conectar não só com pagode mas também com o grafitti e, automaticamente, com a cultura hip hop. Pagode era o ritmo mais popular nas quebradas, como é o funk atualmente, e com certeza influenciou na minha caminhada artística.

Como MC e rapper, Rincon Sapiência começou a ficar conhecido pelas suas participações rimando nas batalhas de freestyle, no centro de São Paulo, e mostrando o seu domínio lírico e de flow dentro do instrumental da música rap. Isso fez com que ele colaborasse com outros artistas paulistanos e também pudesse lançar o disco "SP Gueto BR".

O artista chamou muita atenção, e ele mesmo cita que o momento de virada de chave na sua carreira foi o álbum "Galanga Livre". Com o hit "Ponta de Lança", com mais de 40 milhões de players nas plataformas, Rincon comenta que a viagem que fez para o Senegal e Mauritânia em 2012 foi o seu grande despertar para explorar novas sonoridades e reflexões diferentes, não só sobre música como também sobre o contexto social desses países africanos.