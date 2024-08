Chico Barney: brigas do Estrela da Casa mostram o ego frágil dos artistas

'Ego de artista'

"O Matheus ele tem esse ego de artista que é muito interessante para esse tipo de programa", avalia Chico Barney. "Essa treta é interessante porque demonstra o ego frágil dos artistas."

O apresentador do Central Splash reflete que o mineiro tem certa dificuldade de se comunicar com o os colegas de confinamento. "Ele acaba sendo ríspido, já chega falando, não tentar construir o diálogo com os outros. E o Gael reage mal."

"Eu estou sentindo que esses conflito da convivência versus a expectativa artística de cada um, de como cada um quer montar seu espaço, acho que vai render muito e já está começando", reflete Chico. "Está sendo uma experiência diferente esse reality."

Para Bárbara Saryne, o público está muito acostumado com os conflitos vindo de realities como o BBB e a A Fazenda, onde grande parte dos desentendimentos vem da convivência difícil, como falta de camas, divisão de comida e afins. "O Estrela da Casa vem em uma frequência muito diferente do Big Brother. Eles entraram com a mente focada em serem artistas e mostrar o seu talento, e os conflitos vão surgindo a partir disso."