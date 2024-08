Bárbara Saryne: 'Rodrigo deu azar de cair com os favoritos, mesmo errando'

Neste domingo (25), Rodrigo Garcia foi enviado para a 2ª Batalha do Estrela da Casa (Globo) após ser o mais votado pelos colegas de confinamento.

Como começou

Na balada de sexta-feira (23), Rodrigo deu um tapa no bumbum de Gael Vicci, que não se sentiu confortável com a atitude. O ator foi conversar a com produção do programa para relatar o ocorrido.

O manauense recebeu uma advertência da equipe do reality e teve a atitude repreendida pelos colegas de confinamento. Por consequência, na votação do domingo, Rodrigo recebeu votos de todos os participantes do Estrela da Casa, com exceção de si mesmo, que votou em Leidy Murilho.