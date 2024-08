Após Quinota terminar casamento, Artur tenta reconquistar esposa

Artur suplica a Quinota que reconsidere sua decisão de pôr fim ao casamento. Deodora avisa a Ariosto que os dois devem se preparar para um confronto iminente contra Zefa Leonel.

Enquanto isso, Aldenor celebra sua parte na herança dos Leonel. Margaridinha desabafa, confessando que nunca se sentiu verdadeiramente parte da família.

Blandina fica aflita com o desaparecimento de Dona Castorina e pede ajuda a Dracena para encontrá-la. Zé Beltino acolhe Dona Castorina no Rancho Fundo. Quinota revela a Zefa Leonel que Ariosto está envolvido com Deodora.