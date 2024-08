'Você mostra ser outra pessoa', diz Rodrigo para Nicole em Estrela da Casa

Nicole: "Talvez para você, mas para outras pessoas...".

Rodrigo: "Não, não só para mim. Eu sou muito sincero, eu te falo mesmo. Tanto que eu estou te falando agora. Não é, é muito diferente".

Nicole: "Mas não quer dizer que, por eu ser uma pessoa alto astral, eu vou deixar de ser uma pessoa pé no chão. É completamente diferente. Eu não tô entendendo".

Rodrigo: "Agora você está muito mais sensata no jogo. Você não está com a mesma inocência que você está durante a semana. Com a mesma malícia. Durante a semana, você não tem essa malícia toda".

Nicole: "Eu converso com várias pessoas, é porque eu não fico compartilhando".