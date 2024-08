Estrela da Casa: Thália vence prova e é a nova Dona do Palco

Thália foi a primeira a concluir a prova e é a nova Dona do Palco. Com isso, ela manda um participante direto para a Batalha, conquista uma vaga para se apresentar no Festival e garante sua imunidade.

Estrela da Casa - Enquete UOL: Quem você quer que seja o Hitmaker da semana? Califfa - "Final de semana" (Seu Jorge, Papatinho e Black Alien) Globo/Manoella Mello Evellin - "Desejo imortal" (Gusttavo Lima) Globo/Manoella Mello Gael Vicci - "Quase não namoro" (Juliette e Marina Sena) Globo/Manoella Mello Leidy Murilho - "Girassol" (PRISCILLA e Whindersson Nunes) Globo/Manoella Mello Lucca - "Caso indefinido" (Cristiano Araújo) Globo/Manoella Mello Matheus Torres - "A vida é boa com você" (Bryan Behr) Globo/Manoella Mello MC Mayarah - "Chama ela" (Lexa e Pedro Sampaio) Globo/Manoella Mello Nick Cruz - "Carta aberta" (MC Cabelinho) Globo/Manoella Mello Nicole Louise - "Melhor sozinha" (Luísa Sonza e Marília Mendonça) Globo/Manoella Mello Ramalho - "Subirodoistiozin" (Criolo) Globo/Manoella Mello Rodrigo Garcia - "Não digita" (Tarcísio do Acordeon) Globo/Manoella Mello Thália - "Love Love" (Gilsons) Globo/Manoella Mello Unna X - "Pilantra" (Anitta e Jão) Globo/Manoella Mello