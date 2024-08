DJ do Slipknot é internado após explosão em fazenda: 'Rosto está queimado'

O que aconteceu?

Explosão. O DJ da Slipknot ficou ferido após uma explosão enquanto trabalhava na fazenda que tem com sua namorada - segundo Kelly Osbourne, o músico estava queimando "burn piles", que é quando se junta detritos florestais e os queima para evitar fogos naturais.

"Por isso que não se brinca com 'burn piles'. Ele literalmente ateou fogo a si mesmo e explodiu tudo", explicou a apresentadora.

"Botox barato". Brincando com a situação, Sid Wilson mostrou suas feridas e riu, falando: "Meus lábios estão bem f*didos, é botox barato".

Família no hospital. Kelly Osbourne e o filho do casal, Sidney, de 2 anos, estão acompanhando o artista no hospital, enquanto ele está internado.