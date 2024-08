Estação, escola, rodovia: veja projetos de lei em homenagem a Silvio Santos

Um terceiro projeto quer transformar o Programa Silvio Santos como patrimônio cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Criado pelo dono do SBT, o programa é o mais antigo do país. Atualmente, é apresentado por uma de suas filhas, Patricia Abravanel. Autoria é de Rodrigo Amorim (União).

Uma escola também pode ser chamada de Colégio Estadual Senor Abravanel. Atualmente chamado de Amaro Cavalcanti, o aparelho educacional é localizado no Catete, zona sul carioca. Autoria é de Elton Cristo (PP).

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também já afirmou que Silvio será homenageado com uma estátua no bairro da Lapa. O apresentador nasceu no bairro do Rio de Janeiro, como citou o prefeito em homenagem nas redes. "O menino da Lapa que fez história e se tornou o maior comunicador do Brasil. Silvio Santos era irreverência, genialidade e alegria".

Em São Paulo

Na Alesp, a Rodovia Anhanguera - SP 330 é objeto de pelo menos três projetos que querem chamá-la de Silvio Santos em sua totalidade ou, pelo menos, em algum trecho. É nessa rodovia estadual onde está instalado o Complexo da Anhanguera, atual sede do SBT. Os projetos são de autoria dos deputados estaduais Capitão Telhada (PP), Paulo Mansur (PL) e Dani Alonso (PL), respectivamente.

Já o túnel entre o km 7 e o km 10 do Rodoanel Mário Covas pode ser batizado com o nome do dono do Baú se aprovado o projeto for aprovado. A autoria é de Rafael Saraiva (União).