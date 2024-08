Silvio Santos será homenageado com estátua na Lapa, diz prefeito do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que Silvio Santos será homenageado com uma estátua no bairro da Lapa. O apresentador morreu no último sábado (19), aos 93 anos.

O que aconteceu

O prefeito recebeu de um internauta a sugestão para a homenagem. "Venho sugerir que a Prefeitura do RJ faça uma homenagem ao Silvio Santos colocando uma estátua dele em frente aos Arcos da Lapa. Será um tributo ao maior de todos os apresentadores, com esse tributo irá revitalizar a Lapa, levando turismo e alegria a todos"

Eduardo Paes, então, respondeu marcando o perfil do cartunista e escultor Ique: "Faremos. Pessoal da prefeitura já está falando com o Ique".