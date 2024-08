'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 26 a 30/8

Quinta-feira, 29 de agosto

Anna, Manu e Isadora pegam o celular de Lavínia - a única que descumpre a regra e usa o aparelho no colégio - para pedir delivery dos doces do Lolipopus. Lavínia corre atrás do celular que as rivais pegaram. Thomas se mostra muito proativo no trabalho, com medo de ser demitido. Uma grande tempestade causa um apagão no bairro. Goma Behr vai até a Rosa dos Ventos para pegar velas emprestadas. Goma mostra para Anna uma foto dos antigos moradores do colégio, e a menina descobre que, antes do Rosa dos Ventos, a residência era dos avós paternos, onde Paulo cresceu. Anna comenta com as amigas sobre a fotografia e acha que o colégio pertence ao pai dela; Isadora interfere, dizendo que a família pode ter vendido a residência na época. Anna quer saber mais sobre o colégio.

Sexta-feira, 30 de agosto

No meio da tempestade, Tonico e Elisa consertam o telhado do colégio, que apresenta vazamentos. Anna avisa Manu, Isadora e Nina que viu uma luz saindo de trás da prateleira de livros da biblioteca. Uma telha se quebra e muita água cai na cabeça de Lavínia. Após as meninas dormirem no saguão do colégio, Dalete, Tonico, Pilar e Gabriel ficam preocupados com o quarto das garotas, prejudicado pela chuva. Depois que o computador de Norma é danificado, a diretora perde a planilha com os contatos dos possíveis familiares de Anna. Anna finge para Lavínia que a água que caiu na cabeça dela foi fruto de uma mágica. Norma recebe um telefonema informando que as buscas por Paulo foram encerradas e que ele foi dado como morto. Anna, Manu, Isadora e Nina escutam um assobio atrás da estante de livros da biblioteca.

