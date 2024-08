Bibi Perigosa 2? Juliana Paes vive bandidona movida por vingança em série

Marina tem um percurso interessante. Ela é íntegra, não acha que é por atalho que vai resolver as coisas... Ela se envolve com um, a medida que a história se rompe brutalmente, tenta recomeçar vulnerável com o outro, sem saber da ligação entre os dois.

Larissa Nunes

Após destaque em "Justiça 2", Larissa Nunes participa de "Vidas Bandidas" Imagem: Divulgação/Disney+

Cenas quentes

Serginho é o cara mais transante da série, brinca Rodrigo, que aparece sem roupa em algumas cenas. Para ele, fazer essas cenas é tranquilo com o auxílio da preparadora de intimidade. "Ajuda muito nesses momentos, com muita seriedade e cuidado para proteger a atriz e o ator, entender qual é o melhor ângulo. É bem profissional. Nessa série, são cenas rápidas porque é tudo muito dinâmico."

Uma das cenas mais quentes é com Lara, vivida por Larissa Bocchino, atriz que está no ar como a mocinha da novela das 6. "Interessante ver duas personagens tão diferentes simultaneamente... Poder fazer essa sequência com o Rodrigo Simas, a gente teve uma preparação tão delicada, tão bonita, foi muito maravilhoso. Faz parte da história da Lara ter esse encontro com o Serginho. Enquanto a Quinota é feita para o público do horário das 6."