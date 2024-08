Esposa de Zé Neto sobre pausa: '4 anos que luta contra depressão'

Natália Toscano, esposa do cantor Zé Neto, falou sobre a pausa na carreira anunciada na última quinta-feira (22) pela dupla Zé Neto e Cristiano, para que o cantor se trate para depressão e síndrome do pânico.

O que aconteceu

Natália começou a série de Stories ressaltando apoiar a decisão do marido. "Sentei pra conversar um pouco com vocês, de coração aberto. Foi uma decisão muito madura, no meu olhar. O Zé tá bem, tá em casa, rodeado de pessoas que ama, de família, amigos. Tá bem assistido por profissionais."