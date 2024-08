Unna X revela visão de cartomante sobre futuro na música e Estrela da Casa

Ao ouvir a previsão contada por Unna X, Rodrigo Garcia, 24, fala que estava todo arrepiado com o que estava ouvindo. "Ele perguntou: 'Você canta?' Eu te juro", continuou a faxineira.

Ele disse que eu precisava me livrar desse meu medo - que todos nós temos - de que vou voltar a viver a vida que vivo, porque 'você nunca mais vai precisar olhar para trás'. 'O seu dinheiro vai ser de gerações. Pelo menos nos próximos sete anos, você vai se dar muito bem'.

Segundo Unna, ele também falou sobre sua vida amorosa no futuro. "Ah não é possível que o Matheus?", respondeu Rodrigo sobre o affair da brasiliense com o colega do reality.

"Não sei, mas eu acho que não. Ele foi descrevendo pessoas e falou: 'Qualquer um que você escolher, eles vão te adorar'", finalizou Unna X.