Charles remove segurança e pressiona Andrew a deixar residência real

O rei Charles 3º decidiu parar de bancar a segurança particular do príncipe Andrew, o que pode forçá-lo a deixar a residência real Royal Lodge.

O que aconteceu

Charles não renovou o contrato com a equipe de segurança que protege a residência. O contrato chega ao fim em outubro e não há planos de chamar uma nova equipe. As informações são do The Sun e do The Times.

O rei passou a bancar a segurança do príncipe Andrew após o escândalo sexual envolvendo Jeffrey Epstein. Andrew perdeu proteção policial depois de perder suas funções oficiais na família real em 2022. Ele sempre negou todas as acusações, mas chegou a um acordo com a mulher que o acusava, Virginia Giuffre.