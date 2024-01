'Confinado e desolado': a reação de Andrew aos novos arquivos de Epstein

Andrew não deve voltar às funções na realeza, mas ainda é "parte da família". Apesar de não participar de compromissos oficiais, o príncipe apareceu ao lado da família no Natal e, em agosto, foi à igreja na Escócia de carona com William. "Quando se trata de qualquer função pública para [Andrew], não há mais volta. Sempre houve um entendimento de que Andrew poderia participar de eventos familiares e privados, como é direito dele, mas não de públicos ou oficiais. Isso não mudou", disse uma fonte ao DailyMail.

Filme sobre entrevista deve ser novo baque para o príncipe. Ainda sem data de estreia, mas já em produção, "Scoop" abordará a polêmica e "catastrófica" entrevista de Andrew a BBC sobre o caso Epstein. Rufus Sewell ("Cidade das Sombras") e Gillian Anderson (que viveu Thatcher em "The Crown") interpretarão Andrew e a jornalista Emily Maitlis na produção.

Como Andrew foi citado nos arquivos

Nos documentos, há alegações de que Epstein forçou uma menor de idade a ter relações sexuais com o príncipe Andrew. Os abusos teriam acontecido na casa da socialite Ghislaine Maxwell em Londres e na ilha privada do magnata "em uma orgia com várias meninas menores".

Em outro depoimento, Johanna Sjoberg, uma das supostas vítimas de Epstein, diz que Andrew apalpou seu seio. Isso teria acontecido após ela se sentar no colo dele para tirar uma foto.

Outros documentos apontam que a suposta vítima Sarah Ransome alegou haver vídeos íntimos de Andrew, Bill Clinton e do empresário britânico Richard Branson tendo relações sexuais com uma de suas amigas. Anos mais tarde, uma matéria do jornal New Yorker afirmou que Ransome admitiu ter "inventado as gravações para chamar atenção ao comportamento de Epstein."