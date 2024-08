Nick Cruz explica mudança na voz após transição de gênero: 'Era mais fina'

Enquanto conversavam no banheiro , Nick Cruz explicou que o processo de transição de gênero afetou sua voz. As colegas de confinamento do Estrela da Casa (Globo), ficaram curiosas para entender como foi reaprender a cantar com a nova voz.

O que aconteceu

"Era mais feminina, fina, mais aguda", explicou o pedreiro. Nick já havia dividido com os participantes do reality que é um homem trans. O processo de transição gerou mudanças no tom da sua voz.

Nicole Louise pergunta se ele fica confortável de falar sobre o assunto, mas se mostra curiosa em saber mais como foi se adaptar, principalmente por trabalhar cantando. "Amiga, negócio de voz é de boa", tranquiliza Nick.