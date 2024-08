Kerline: Kéfera é desagradável ao expor intimidade de Bruna Louise

A apresentadora elogiou também a forma bem-humorada como Bruna reagiu à polêmica gerada pelas declarações de Kéfera. "Bruna foi sensacional. Já era fã, agora sou mais ainda. Ela levou [a situação] com muita leveza. Qualquer outra pessoa teria feito textão, falado horrores. A Bruna só fez uma brincadeira, como a ótima humorista que é."

Lado The Voice ofusca formato do Estrela da Casa

Kerline Cardoso e Dieguinho Schueng comentaram a expectativa pela primeira eliminação do Estrela da Casa (Globo). Heloísa Araújo, Leidy Murilho e Nicole Louise são as candidatas a deixarem a disputa nesta terça-feira (20).

Kerline admitiu que o formato do programa, unindo confinamento e competição musical, ainda não a convenceu. "Gosto de reality de música, mas não estou curtindo muito esse formato de convivência, estilo Big Brother, misturado com música. Não está ainda conectando muito. Gosto mais da parte do Festival, da disputa vocal. É uma coisa meio The Voice."