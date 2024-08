Matthew Perry pediu 'dose grande' de cetamina antes de morrer

Kenneth Iwamasa, que se declarou culpado de acusações relacionadas à morte de Matthew Perry, afirmou às autoridades que ator pediu que aplicasse uma "dose grande" de cetamina antes de sua morte.

O que aconteceu

Iwamasa, assistente pessoal de Perry, aplicou a primeira injeção de cetamina por volta das 8h30 no dia em que o ator morreu. Segundo documentos judiciais obtidos pelo The New York Times, assistente lhe deu outra dose quatro horas mais tarde.

Perry pediu uma terceira dose quarenta minutos depois. "Me aplique uma dose grande", pediu ele a Iwamasa, que obedeceu e também preparou a banheira de hidromassagem a pedido do chefe. Após sair para resolver algumas coisas, assistente voltou para a casa e encontrou o ator morto na água.