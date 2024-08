Traição, casamento aberto, tapa no Oscar: as polêmicas da família Smith

Alsina também afirmou que o affair durou anos e que pediu permissão a Will para se relacionar com a atriz. Com a repercussão, Jada e Will revelaram que passaram um período separados.

Em 2021, Will Smith revelou que o casamento deles não era "convencional". "Jada nunca acreditou em casamento convencional. Ela tinha membros da família que viviam um relacionamento não-convencional. Então ela cresceu de uma maneira muito diferente de como eu cresci".

Willow Smith, a filha caçula do casal, também já afirmou ser poliamorosa.

Will e Jada Smith Imagem: Lionel Hahn/Getty Images

Fantasia de máscara de oxigênio

Jaden foi criticado por usar uma fantasia com máscara de oxigênio em meio à pandemia de covid-19. O ator usou o "acessório" ao ir para a festa de Kendall Jenner, em que todos precisavam ter testado negativo.