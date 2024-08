Diretor de 'Rust' fala de morte no set pela 1ª vez: 'Isso me destruiu'

Joel Souza, diretor do filme "Rust", falou pela primeira vez do acidente que causou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set da produção.

Dia do acidente

Ele desmente que o dia do acidente foi "apressado" em razão de uma discussão com a produção. "Havia muito tempo para as pessoas fazerem o que precisavam. Havia muito tempo para a armeira checar a munição e carregar as armas. Não havia correria naquela manhã", disse, em entrevista à revista Vanity Fair.

Souza diz que ficou desorientado após ser atingido. "Pareceu que um cavalo me chutou no ombro ou que alguém me bateu com um bastão. O lado direito inteiro do meu corpo ficou adormecido, mas também doeu de forma excruciante ao mesmo tempo. [...] Eu caí de joelhos ou no meu traseiro e comecei a gritar. Eu nem sei o que estava gritando."