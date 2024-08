Por que anões em live-action da 'Branca de Neve' são CGI? Entenda polêmica

Peter Dinklage como Tyrion Lannister em cena de "Game of Thrones" Imagem: Reprodução

A Disney, então, divulgou uma declaração afirmando que traria uma "abordagem diferente" para os sete anões no filme. "Para evitar que se reforcem os estereótipos do filme animado original, nós estamos adotando uma abordagem diferente para esses sete personagens, e estamos consultando pessoas com nanismo".

O estúdio escolheu Martin Klebba para interpretar todos os anões, com a ajuda de computação gráfica, o que fez os personagens terem um aspecto digital. A divulgação das imagens fez o assunto voltar a tona.

A decisão foi controversa. A produtora Terra Jolé afirmou que a Disney ouviu "só uma pessoa", se referindo a Dinklage. "Fiquei perplexa que uma plataforma, ao invés de ouvir toda uma comunidade, ouve apenas uma pessoa. É esse o poder que ele criou nessa sociedade, pelo lugar que ocupa em popularidade"

A documentarista Cara Reedy também comentou, alfinetando o ator. Já a documentarista Cara Reedy completou: "Ele não é um herói para pessoas com nanismo. Ele não fala sobre o assunto, falou disso duas vezes. Ele finge que não existe, mas ele não dá assistência à comunidade."

O debate em questão é que a escolha do estúdio impossibilitou a contratação de mais seis atores, o que também invisibiliza artistas com nanismo. No fim das contas, é provável que a Disney gaste mais com computação gráfica do que com o salário dessas pessoas.