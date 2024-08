Notícias falsas e brigas de fãs: Entenda o acidente que envolveu Suga (BTS)

A última semana foi bastante movimentada para o Army, fandom do BTS: a empresa do grupo, Big Hit, soltou uma nota com pedido de desculpas pois Yoongi (Suga) se envolveu em um acidente enquanto dirigia seu patinete elétrico. O rapper acabou caindo e, como estava com nível de álcool no sangue mais elevado do que o permitido, teve que responder à polícia, que estava no local.

Notice on Weverse Update ||



"Olá, aqui é a Big Hit Music.



Pedimos desculpas pelo acidente com o patinete elétrico envolvendo o membro do BTS, Suga.



Na noite do dia 6 (terça-feira), enquanto voltava para casa alcoolizado, Suga usou um patinete elétrico enquanto usava um + pic.twitter.com/3xkmRY5DsV -- Weverse BTS Magic? (@WMagicBR) August 7, 2024

A desinformação

Em questão de horas, diversas matérias sobre o acontecido saíram em sites de notícias e fofoca, algo muito comum no k-pop, principalmente quando os artistas envolvidos são extremamente famosos. Por ser um integrante do BTS que está em período de serviço militar, a situação tomou uma proporção enorme. Emissoras grandes como a JTBC - que já tem um histórico negativo de acusações infundadas contra o grupo - divulgaram imagens, supostamente de Yoongi, correndo numa via expressa em uma espécie de patinete motorizado. A imagem foi amplamente divulgada tanto na televisão, quanto em redes sociais, e foi repassada como fato, apesar de não existir nenhuma comprovação de que era o rapper.