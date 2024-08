Estrela da Casa: 1ª madrugada tem choro, alfinetadas e fofoca sobre famosos

Unna X contou que já recebeu uma mensagem do ator britânico Nicholas Galitzine, do filme "Uma Ideia de Você". "Só digo que eu fiquei com medo de abrir o chat e de printar alguma coisa".

Já Evellin disse ter sido bloqueada por Zezé Di Camargo no WhatsApp. "Peguei o número dele, salvei no meu [celular]. Quando cheguei em casa, mandei um WhatsApp. Ele me respondeu, comentou em uma foto minha no Instagram, e falou: 'Você tem talento, continue. Mas agora eu vou te bloquear, porque não dá'".

Gael Vicci foi seguido por Sorocaba nas redes sociais, mas logo a "amizade" entre os dois acabou. "Printei, mandei para minha mãe, para minha avó, para o Brasil inteiro. Estampei na minha testa, fiz um story: 'Sorocaba, obrigado'. Dois minutos depois, ele visualizou meus stories e deixou de me seguir".