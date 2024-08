Bella Campos rebate críticas de 'look' usado em aniversário de Preta Gil

Bella respondia às duras criticas recebidas por escolher um visual mais largo para a o aniversário. Ela usou um conjunto de jaqueta e bermuda oversized na cor verde, com uma blusa preta lisa. Após publicar um álbum com o look, muitos comentaram que era estava "brega", "feia" e "gostosa de rosto".

A atriz usou a cantora Billie Eilish, 22, como exemplo. Ela costuma usar visuais no estilo "tomboy", com bermudões, bonés e camisetas largas. "Não sei se vocês já repararam no estilo da Billie, que começou a exposição na internet bem jovem. Pesquisem o porquê ela decidiu usar roupas largas. Só façam isso", comentou Bella.