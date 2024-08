Atriz de 'Justiça 2' é desclassificada de reality da Globo antes da estreia

Muse Maya é atriz, cantora e compositora. Ela tem 24 anos, nasceu em Maricá e hoje mora na capital do Rio de Janeiro, e tem como o auge de sua carreira musical a participação no Rock in Rio de 2022 —onde tocou no palco Supernova.

Recentemente, a jovem teve trabalhos de atriz de grande repercussão nas séries "Justiça 2" e "A Vida pela Frente" — ambas do Globoplay.

Novo programa da Globo estreia no dia 13 de agosto. O reality show será apresentado por Ana Clara, com exibição diária na Globo e trechos de desdobramentos no Multishow. O Globoplay transmitirá 24 horas a casa com os competidores.