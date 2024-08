Leonardo e Luiz Carlos apostam em nova dupla femineja que une Adele a modão

As sertanejas Gabi e Rapha Imagem: Kennedy Richelly/Divulgação

Durante o processo, não podiam se apresentar. "Peguei trauma. Até hoje tomo meus remédios para ansiedade. Foi um negócio dramático", diz Rapha.

Elas conseguiram recuperar a marca. "Agora está tudo bem." A sorte virou ainda em 2022, com a parceria com Leonardo em "É por você que eu canto", conta Gabi. A melodia conhecida ajuda a destacar as vozes super afinadas das duas.

"Viralizou com zero reais de investimento. Não entendemos nada. Bateu 70 milhões no TikTok. As redes de TV ligando. Aí a Talismã entrou em contato."

Agora, já empresariadas por Leonardo e Luiz Carlos, as duas lançaram "Quando Perde Um Amor" - um sertanejo ultrarromântico, como é o costume delas.

"Até setembro vamos gravar um DVD. E um spoiler para você: vai ter participação do Raça Negra e do Leonardo", adianta Gabi.