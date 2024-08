Resumo novela 'Renascer' da semana: confira os capítulos de 3 a 17/8

Teca fica chateada ao saber que Pitoco vai trabalhar nas terras de Sandra. Morena aconselha Teca a valorizar Pitoco, mas a jovem diz que o considera apenas um amigo. Augusto e Buba retornam para a fazenda e decidem marcar a data do casamento. Começa o trabalho nas terras de Sandra. Eliana e Egídio brigam por causa do dinheiro da venda do cacau. Eliana passa mal e desconfia de gravidez. Marçal conta a Egídio sobre o trabalho que Sandra está comandando nas terras.

Segunda-feira, 5 de agosto

Buba se mostra empolgada com os preparativos para o casamento e Augusto pergunta se ela não vai avisar a mãe. Buba diz que prefere não atrapalhar a relação entre Meire e Humberto. José Bento dá conselhos para Zinha. Augus-to liga pra Meire e conta sobre a data do casamento. Marçal e os jagunços avis-tam Sandra, João Pedro e os trabalhadores na roça. Egídio ordena a Marçal para esperar alguns dias e atacar o povo que trabalha nas terras de Sandra. Meire fala para Humberto sobre o casamento da filha e ele desdenha. Eliana conta a Damião que está grávida de Egídio. Damião não acredita e afirma que o filho é dele. Meire diz ao marido que vai ao casamento de Buba. Eliana chora ao se despedir de Damião. Kika e Ritinha conversam sobre Jose Bento. Damião procura por Egídio e oferece seus serviços. Eliana teme que Egídio desconfie que o filho não seja dele. Damião diz a Egídio que sabe que ele mandou matar José Inocêncio e ameaça o coronel. Damião avisa a Eliana que não vai deixar o filho dele com Egídio e ela o ameaça.

Terça-feira, 6 de agosto

Eriberto chega ao vilarejo e Kika fica surpresa. José Bento dá conselhos amorosos a Zinha e a convida para ir a um bar com ele. Egídio manda Marçal e os jagunços sabotarem as terras de Sandra. Tião está satisfeito com o trabalho na lida. Lu aconselha João Pedro a cuidar de Sandra. Eliana tenta se entender com Egídio, que fica desconfiado das intenções da moça. José Bento incentiva Zinha a flertar no bar. José Inocêncio convida Eriberto para ficar hospedado junto com Kika na fazenda. Ritinha fica encantada pelo publicitário. Pitoco discute com Teca e diz que ela não o valoriza. Augusto convida José Bento e João Pedro para serem seus padrinhos de casamento. Kika e Eriberto discutem. Inácia avisa a Ritinha para ela não se envolver com homem comprometido. Zinha e Bento voltam para casa de madrugada e Deocleciano pede uma explicação. Delegado Nórcia conta a Egídio que o tiro que matou José Venâncio e que o feriu partiram da mesma arma. Egídio vasculha a casa de Marçal. Eliana vê o laudo da morte de José Venâncio. Egídio descobre que Marçal atirou nele e promete vingança.

Quarta-feira, 7 de agosto