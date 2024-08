José Inocêncio morre em 'Renascer'? Saiba o que aconteceu na 1ª versão

No capítulo de sexta-feira (2) de "Renascer" (Globo), Inácia (Edvana Carvalho) tem visões com a morte do coronel. Com isso, o questionamento que fica é: José Inocêncio (Marcos Palmeira) morre no fim da novela?

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu na 1ª versão?

Na novela "Renascer" de 1993, o protagonista morre no último capítulo. Depois de cair em uma nova tocaia, Zé Inocêncio leva vários tiros e se torna paraplégico.