Personagem de Henry Cavill em 'Guerra Sem Regras' inspirou James Bond

Membos da Operação Postmaster do filme 'Guerra Sem Regras' Imagem: Daniel Smith/Prime Video

Gus March-Phillipps (Henry Cavill) liderou Operação Postmaster de 1942, retratada no filme. Missão buscava roubar navios alemães e italianos na cidade portuária de Fernando Po, na Guiné Equatorial, em tentativa de vencer a guerra.

Criador de James Bond trabalhou na missão e inspirou personagem em March-Phillipps. Longa mostra que o então oficial de inteligência naval Ian Fleming estava envolvido nas operações da SOE.

Fleming também teve outros membros do SOE como inspiração para Bond, como o assassino Anders Lassen (Alan Ritchson). No entanto, o espião mais notório foi March-Phillipps, que até recebeu a Ordem de Serviço Distinto do Rei por seu importante papel na missão.

Morreu antes de conhecer as histórias de James Bond. O primeiro livro do espião, "Casino Royale", foi lançado em 1953. No entanto, March-Phillipps foi morto na fracassada Operação Aquatint, realizada na costa francesa, meses após a missão Postmaster.