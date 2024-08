Como Deborah Secco se preparou para fazer prostituta em 'Bruna Surfistinha'

Deborah até dormiu em uma casa de prostituição. Para se aproximar das mulheres, ela precisou expor a própria intimidade. "Uma das meninas me disse: 'Não somos o que queremos ser, mas o que conseguimos. Queríamos ser muito melhor, mas não deu. Não teve emprego. Não teve outra possibilidade'."

Ali entendi o 'não-julgamento', porque não vivi o que elas viveram. A maioria havia sido estuprada pelo pai ou pelo padrasto com o consentimento da mãe e fugiu de casa aos sete anos. Isso é muito distante da minha realidade. Não sei se não faria isso, caso fosse a minha única possibilidade, e precisasse me virar sozinha com tão pouca idade e com uma filha para sustentar.

Deborah Secco ao jornal O Globo

Deborah apanhou de dona de bar

Na "pele" da personagem, ela foi confrontada na rua por Sérgio Guizé, que interpretou o irmão de Bruna, e saiu correndo assustada. Uma dona de bar —que não era atriz— ofereceu abrigo, mas acabou agredindo a atriz.

A mulher escondeu a gente atrás de uma parede falsa, onde tem as máquinas de caça-níquel. E a gente ficou ali, eu chorava e a mulher 'cês são tudo puta!', e me batia.

Deborah Secco ao Que História É Essa, Porchat?

A atriz passou horas escondida no bar e até implorou para que a dona do estabelecimento não chamasse a polícia. Em nenhum momento, Deborah saiu do personagem ou foi reconhecida. "A gente chorando, querendo aproveitar aquela emoção que estava super incrível, para entender as angústias da personagem".