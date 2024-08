Carmen Maura: 4 filmes para conhecer o ícone do cinema espanhol

A nova série "Terra de Mulheres", do Apple TV+, traz Eva Langoria como Gala, uma mulher que foge para a terra-natal da sua mãe, na Espanha. Mas a mãe em questão é interpretada por ninguém mais, ninguém menos do que a primeira-dama do cinema espanhol, Carmen Maura. A musa de Almodóvar interpreta uma senhora com demência que é retirada às pressas de um lar de idosos. É gratificante saber que artista segue doando seu talento a novas produções e, por isso, Splash separou dicas de filmes premiados com a presença desse ícone de intensidade e entrega do cinema espanhol. Confira:

'A Comunidade'

Uma comédia com ingredientes de suspense que chegam facilmente aos elementos do terror. Assim é essa mistura improvável e bem temperada (que funciona muito bem!) em "A Comunidade". E não pense que a sensação de pura tensão vai cansar você. Pelo contrário! A trama traz Carmen Maura como a corretora de imóveis, Julia. Em um edifício decadente localizado no centro de Madri, uma descoberta inusitada acompanhada de 300 milhões de pesetas parecia ser a glória - isso se não fossem os vizinhos! A partir daí é torcer para que ela consiga fugir. Prenda o ar antes de mergulhar nessa trama!

'Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos'

Endossando sua fama de musa de Almodóvar, Carmen Maura está para esse filme como um roteiro está para seu diretor. E se não bastasse isso, ainda tem Antonio Banderas completando o timaço. Foi esse título que garantiu a primeira indicação do ator ao Oscar. O enredo traz Pepa, uma atriz e dubladora que procura seu amante que a abandonou. É claro que o filme trata como ninguém das nuances e sensibilidades femininas. As cores presentes nas cenas de fotografia excelente, aliás, já valeriam por si. Disponível na Netflix.