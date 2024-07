Cantora gospel conta que câncer de mama se espalhou para os ossos

Camila pediu orações. "Preciso muito da oração de vocês, família em Cristo, porque viver o processo demanda muita fé, e sei que a oração da igreja do Senhor espalhada sobre a terra, derrubam as portas do inferno, e juntos somamos nossa fé ao ponto de que a cura do Senhor alcance a minha vida!"

A cantora também falou sobre a queda de seu cabelo. "O cabelinho já está pouquinho porque já iniciamos o tratamento e ele vai continuar caindo até eu ficar carequinha."

Quem é Camila Campos

Com mais de 180 mil seguidores no Instagram, Camila se apresenta como "cantora e psicóloga". Na descrição do perfil, ela diz que usa "a mente e a música para inspirar e curar".

Evangélica, Camila compartilha em suas redes diversos conteúdos relacionados à vida religiosa. Ministrações, mensagens e músicas fazem parte das postagens.

Esposa do ex-zagueiro do Cruzeiro Léo, Camila também compartilha momentos familiares. Ela é mãe de Bella e está grávida da segunda filha, que se chamará Sofia.