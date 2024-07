Zé Neto, dupla com Cristiano, cancela shows após diagnóstico de pneumonia

Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana e precisou cancelar os shows.

O que aconteceu

A assessoria da dupla divulgou um comunicado na noite da última terça (23) sobre o estado de saúde do cantor. "Comunicado: o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, e, para cumprir o tratamento, ficará afastado por sete dias."

O comunicado ainda diz que os shows que ocorreriam no final deste mês, serão cancelados. "Dia 24, em Mandirituba, no Paraná; dia 25, em Marechal Cândido, no Paraná; dia 26, em Belo Horizonte, Minas Gerais; dia 27, em Catalão, Goiás; dia 28, em Divinópolis de Goiás, em Goiás."