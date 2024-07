Após casar com Blandina, Zé Beltino passa noite no quarto de outra

No capítulo de quinta-feira (25), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zé Beltino (Igor Fortunato) passa a noite no quarto de Dracena (Nina Tomsic) após se casar com Blandina (Luisa Arraes).

O que vai acontecer

Zé Beltino e Blandina se casam. "Blandina Sebastiana Cantuária... Aceita se tornar esposa do senhor José Beltino Leonel Limoeiro?", pergunta Padre Zezo (Nanego Lira). "Aceito!", responde ela.