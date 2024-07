4x Nando Reis? Músico lança álbum triplo com disco bônus e sai em turnê

O álbum é dividido em três partes —"Uma", "Estrela" e "Maravilhosa", além do disco bônus, chamado "Revelará o Segredo". O primeiro deles, "Uma", já foi publicado nas plataformas digitais, com canções bloqueadas. "Estrela" sai em 2 de agosto, e "Misteriosa", sete dias depois. A venda do box com os quatro álbuns se inicia no dia 27 de julho, no site do artista.

A produção conta com a participação de renomados músicos internacionais. Entre eles estão Peter Buck (R.E.M), Barrett Martin (Screaming Trees), Duff McKagan (Guns N' Roses), Krist Novoselic (Nirvana), Mike McCready e Matt Cameron (Pearl Jam).

"Uma Estrela Misteriosa" realmente surgiu de forma despretensiosa. Em princípio, Nando e sua banda se reuniram no estúdio Da Pá Virada, em São Paulo, para a gravação de duas músicas inéditas para o programa "Singing Earth", idealizado por Barrett.

Fomos tão bem que acabamos gravando dez músicas. Nesse meio tempo, ele escreveu outras dez. Apesar de não termos planejado, quando nos demos conta, estávamos gravando um álbum. Foi tudo muito rápido e natural. Barrett Martin

O cantor Nando Reis Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação