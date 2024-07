Resumo novela 'Renascer' da semana: confira os capítulos de 13 a 27/7

Tião esconde o diabinho no seu barraco e pede a ela um punhado de terra. Damião quer ficar com Eliana, mas ela diz que só fica com ele quando ele parar de trabalhar para os Inocêncio. Ele diz que não vai trair o patrão. Inácia tem premonição com tocaia preparada para Inocêncio por Mariana. Marçal diz a Eliana que sabe que ela estava nas terras de Inocêncio. Egídio desconfia de Eliana e ela inventa para o coronel que Marçal pode estar interessado nela. Egídio fere Marçal com ferro quente, que promete se vingar do patrão. Dona Patroa se deixa enganar por Egídio, que lhe oferece uma mala de dinheiro, para ajudar nos negócios. Sandra desconfia das intenções do pai. João Pedro e Sandra discutem por causa de Egídio. Na venda de Norberto, João Pedro encontra Egídio, que provoca o jovem. João Pedro acerta um soco no Coronel e os dois saem no braço. Sandra passa mal ao ver a cena e é amparada por Eliana, que a leva para o hospital. No caminho, Sandra nota um sangramento e se desespera. João Pedro e Iolanda seguem de carro atrás de Eliana e Sandra.

Segunda-feira, 15 de julho

Egídio conta a Mariana o que aconteceu entre ele e João Pedro sentindo-se vitorioso. João Pedro chega ao hospital. A médica diz que batimentos estão fracos e que será preciso fazer uma cesariana de emergência. Sandra pede para a mãe entrar na sala de parto com ela. Augusto chega ao hospital. João Pedro recebe a notícia da morte da bebê. Ele se desespera e sente-se culpado. Sandra se sente morta por dentro e recebe o apoio de Iolanda. João Pedro desabafa com Deocleciano. Sandra diz a João que eles não têm mais uma filha e que o ódio entre as famílias prevaleceu. João Pedro se despede da filha. Teca tem uma manifestação espiritual, sob os olhares assustados de Buba, Pastor Lívio e Ritinha. Em transe, Teca aconselha Inácia a cuidar de João Pedro. Buba se assusta com o que aconteceu com Teca. Inácia diz que a jovem é médium. Eliana e Mariana se chocam com a frieza de Egídio ao saber da morte da neta. Egídio cogita planejar um atentado contra João Pedro e Mariana escuta. Aurora recebe Inocêncio em sua fazenda. Eliana ameaça Egídio para que ele vá ao hospital se redimir com a filha. Mariana alerta Augusto e Inácia do perigo de morte que João Pedro corre. João Pedro expulsa Egídio do quarto de hospital de Sandra. Morena acolhe Sandra em seus braços. Augusto avisa a João Pedro que o irmão não tem culpa pela morte da filha. Maria Santa aparece pela primeira vez para João Pedro, aconselhando o filho a apoiar Sandra.

Terça-feira, 16 de julho

Eliana e Mariana conversam sobre o plano de Egídio e Eliana diz que o jovem precisa ficar atento. Inácia faz um ritual espiritual com João Pedro como forma de protegê-lo. Inácia e Pastor Lívio conversam sobre religião e Teca também faz perguntas sobre o assunto. Maria Santa aparece pela primeira vez para João Pedro para levar a neta e, aconselhando o filho a apoiar Sandra. Mariana vai à casa de Morena e diz estar preocupada com a vida de João Pedro. Sandra diz a João que ele está livre para ir atrás de Mariana, mas ele diz que gosta é dela. Inácia comenta com José Augusto que João Pedro não quer que ninguém avise a José Inocêncio sobre a morte da neta porque ele renegou a criança. Inocêncio chega à fazenda de Aurora no Espírito Santo. Mariana vai até a fazenda e fica sabendo da viagem do coronel. Eliana ameaça Egídio e manda que ele procure Sandra no hospital. Egídio vai visitar Sandra no hospital e diz que sangue dos Coutinho não se mistura mais com os do Inocêncio. João Pedro escuta e fica revoltado. Egídio propõe a Sandra e ela vá embora com a mãe pra Salvador para evitar mais desgraça e oferece metade de tudo que ele tem pra Iolanda. Sandra diz a João Pedro que o amor entre eles morreu junto com a filha. Bento considera pedir a Damião que mate Egídio. Damião flagra Eliana no depósito em que está o cacau roubado de José Inocêncio.

Quarta-feira, 17 de julho