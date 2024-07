Júpiter cai para trás ao flagrar beijo de Lupita e Guto; veja foto

Lupita fica sem entender nada em um primeiro momento."Como no ia vir pro litoral? Foi ele que me convidou pra vir, pra gente participar do seminário!", pergunta a moça. "Era mentira... O seminário era uma desculpa pra você aceitar viajar com ele! O Júpiter sabe que você é apaixonada por ele!", responde o estagiário.

O irmão de Chicão (Gabriel Godoy) declara seu amor pela amiga. "Lupita, eu preciso te falar! Eu não sinto só amizade por você... Eu... Eu... Eu sou apaixonado por você! Pronto, consegui falar! Eu sou apaixonado por você desde o primeiro dia que te vi!", diz.

Lupita pede que Guto a deixe sozinha. Depois de um tempo, eles se reencontram e a guatematelca afirma que que agora encontrou quem merece seu coração.

O casal dá o primeiro beijo. Júpiter chega bem na hora e vê sua amada beijando outro.

Lupita (Daphne Bozaski) e Guto (Daniel Rangel) se beijam em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

