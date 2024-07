Day Mesquita movimenta 'Família É Tudo' como Marta: 'Ares de vilania'

Day Mesquita Imagem: LUIZCLAS

A artista conta que procura olhar até mesmo os comentários negativos. "Tudo que eu consigo, eu estou ali vendo. Tem os comentários que são positivos e outros nem tanto. Eu não tenho recebido tantos comentários que não são positivos, por sorte, nesse momento. Mas também procuro escutar, porque, às vezes, vêm críticas que podem ser interessantes para o meu trabalho. Afinal, eles são o público, eles que estão ali acompanhando a gente. Mas eu filtro o que acho que pode ser interessante e legal. Se não é interessante, eu deixo passar e sigo. Porque é isso, é um meio que pode ser muito tóxico também".

Retorno à Globo após 10 anos

Day Mesquita fez seu primeiro trabalho na Globo em 2012, na novela "Cheias de Charme", que está atualmente em reprise na faixa Edição Especial. "Foi a minha chegada na Globo, meu primeiro trabalho lá. E para mim foi muito marcante também porque eu tinha praticamente acabado de me mudar para o Rio [...] Essa personagem estava entrando e me perguntaram se eu estava morando no Rio, se eu gostaria de entrar. E eu fiquei maravilhada, muito feliz. Porque esse era meu objetivo, movimentar trabalho aqui [no Rio]. Então eu senti que muito bem recebida e acolhida, não só pela Globo, pela família 'Cheias de Charme', mas também pelo Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro até hoje, que escolhi viver".

Depois disso, Day participou da novela "Além do Horizonte", em que viveu a secretária Fernanda. A partir daí, na TV aberta, a atriz emendou vários trabalhos na Record, como os sucessos "Os Dez Mandamentos" e "A Terra Prometida".